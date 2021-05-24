Экс-игрок сборной Украины: «Повторяем ошибки недавних поединков с Финляндией и Казахстаном»
Судаков: «Дебют за сборную – мечта каждого»
18-летний полузащитник вышел на второй тайм
13:29
Георгий Судаков (справа) / Фото: football.ua
18-летний полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал в эфире программы «Великий Футбол» ничью с Бахрейном (1:1) в дебютном матче за национальную команду.
Дебютировать за национальную сборную – это мечта каждого футболиста. Я – не исключение. Тем более в таком возрасте. Это большой опыт для меня, большой вызов. Это только плюс мне в копилку. Я в таком возрасте должен учиться, набираться опыта. Тем более с такими футболистами, топ-уровня. С таким тренерским штабом. Эмоции невероятные. Не могу сказать, что были какие-то особые ощущения, когда вышел на второй тайм, потому что каждый матч по-своему особенный.
Я просто выхожу и пытаюсь показать то, что умею, то, что я должен делать в каждом матче. Неважно – за сборную или клуб, за молодежную сборную или национальную. Результат не тот, который мы хотели. Но это товарищеский матч. Мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам. Ощущалась усталость, ноги налились, тяжеловато было. Но на нашем уровне это не должно сказываться на нашей игре, мы должны выходить и давать результат.
Перед Евро-2020 национальную команду Украины ожидает еще два контрольных матча.
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