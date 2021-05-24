Судаков: «Дебют за сборную – мечта каждого»

Георгий Судаков (справа) / Фото: football.ua

18-летний полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал в эфире программы «Великий Футбол» ничью с Бахрейном (1:1) в дебютном матче за национальную команду.

Я просто выхожу и пытаюсь показать то, что умею, то, что я должен делать в каждом матче. Неважно – за сборную или клуб, за молодежную сборную или национальную. Результат не тот, который мы хотели. Но это товарищеский матч. Мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам. Ощущалась усталость, ноги налились, тяжеловато было. Но на нашем уровне это не должно сказываться на нашей игре, мы должны выходить и давать результат.