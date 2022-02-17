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Судаков: «Конечно, вижу себя футболистом основы «Шахтера»

Юный игрок «горняков» отметился амбициозным заявлением
Футбол Украинская Премьер-лига
17 февраля 15:56
Судаков: «Конечно, вижу себя футболистом основы «Шахтера»
Георгий Судаков / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о своих планах на будущее и прокомментировал недавнее подписание контракта до 2026 года.

Конечно же, вижу себя футболистом основы. Планы максимальные – стать одним из лучших игроков чемпионата, Европы и завоевывать все возможные трофеи с клубом.

Добавляет ли новое соглашение мотивации? Для меня не важен контракт – я всегда мотивирован. Все знают, что каждый день на футбольном поле и за его приделами я выкладываюсь по максимуму. Контракт не влияет на самоотдачу.

Впечатления от подписания только положительные, я рад. И хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, все руководство «Шахтера» за доверие и веру в меня. Это новый шаг в будущее. Я очень доволен подписанием, надеюсь, что смогу делать для клуба только самое лучшее.

Ранее продление контракта прокомментировал вингер «Шахтера» Михаил Мудрик.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Георгий Судаков

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