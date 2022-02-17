Судаков: «Конечно, вижу себя футболистом основы «Шахтера»

Георгий Судаков / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о своих планах на будущее и прокомментировал недавнее подписание контракта до 2026 года.

Добавляет ли новое соглашение мотивации? Для меня не важен контракт – я всегда мотивирован. Все знают, что каждый день на футбольном поле и за его приделами я выкладываюсь по максимуму. Контракт не влияет на самоотдачу.

Впечатления от подписания только положительные, я рад. И хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, все руководство «Шахтера» за доверие и веру в меня. Это новый шаг в будущее. Я очень доволен подписанием, надеюсь, что смогу делать для клуба только самое лучшее.