Мудрик: «Хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов в Украине и за ее пределами»
Судаков: «Конечно, вижу себя футболистом основы «Шахтера»
Юный игрок «горняков» отметился амбициозным заявлением
17 февраля 15:56
Георгий Судаков / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о своих планах на будущее и прокомментировал недавнее подписание контракта до 2026 года.
Конечно же, вижу себя футболистом основы. Планы максимальные – стать одним из лучших игроков чемпионата, Европы и завоевывать все возможные трофеи с клубом.
Добавляет ли новое соглашение мотивации? Для меня не важен контракт – я всегда мотивирован. Все знают, что каждый день на футбольном поле и за его приделами я выкладываюсь по максимуму. Контракт не влияет на самоотдачу.
Впечатления от подписания только положительные, я рад. И хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, все руководство «Шахтера» за доверие и веру в меня. Это новый шаг в будущее. Я очень доволен подписанием, надеюсь, что смогу делать для клуба только самое лучшее.
Ранее продление контракта прокомментировал вингер «Шахтера» Михаил Мудрик.
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