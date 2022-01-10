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Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»

Полузащитник оценил наставника молодежной сборной Украины
Футбол Сборная Украины
11:17
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Фото: УАФ

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков в интервью клубному каналу оценил тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня.

«В последнее время команда показывала хорошую игру, результат. Да, мы проиграли Франции. Тяжело было. Нас сбила красная карточка вначале игры. А так, мы достаточно неплохо играли, два раза обыграли Сербию. Наверное, люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Они даже игру не смотрят.

Только плохой результат, они сразу говорят, что Ротань плохой тренер. Хотя он реально хороший тренер. Возможно по прошлым результатам судят. Тогда плохо играли. На данный момент это новая команда. Тогда был один возраст, а сейчас уже другой. Я считаю, что мы достаточно неплохо сейчас играем, у нас большие шансы выйти на Евро».


УАФ продлила контракт с Ротанем в конце 2021 года.

Сам тренер также оценил результаты команды в прошлом году.

Андрей Усмонов
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Теги

Руслан Ротань сборная Украины (футбол) Георгий Судаков

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