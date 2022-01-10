Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»

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Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков в интервью клубному каналу оценил тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня.

Только плохой результат, они сразу говорят, что Ротань плохой тренер. Хотя он реально хороший тренер. Возможно по прошлым результатам судят. Тогда плохо играли. На данный момент это новая команда. Тогда был один возраст, а сейчас уже другой. Я считаю, что мы достаточно неплохо сейчас играем, у нас большие шансы выйти на Евро».