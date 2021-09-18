Судаков: «Не хочу рассматривать 5:0 с «Мариуполем», как реабилитацию после «Шерифа»

«Горняки» камня на камне не оставили от своего соперника

Георгий Судаков и Ефим Конопля / фото - ФК Шахтер

Хавбек донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал разгромную победу над «Мариуполем» (5:0), где ему удалось оформить дубль:

«Не особо легко было, тяжело было поймать темп игры, потому что он был достаточно высокий со стороны «Шахтера». Нужно было чуть-чуть времени, чтобы влиться. У нас задача выиграть и забить как можно больше голов. Атака-атака-атака».

Вы сегодня не отдыхали, потому что постоянно атаковали?

«Да. Хотели как можно больше голов забить, получилось пять. Могли больше. Интенсивность была высокая».

Петраков говорил, что вызовет тебя в сборную, как только ты сделаешь хет-трик. Жалеешь, что не сделал?

«Честно, даже не думал об этом. Не было в голове».

Сегодня мне очень понравилось, как играли молодые украинские футболисты. Вы сегодня настоящий спектакль подарили. Можешь кого-то выделить?

«Не хочу никого выделять. Все молодцы — Сикан и Мудрик забили голы, Корниенко отдал две голевые, Конопля отдал три голевые. Бондаренко хорошо очень играл. Вся команда хорошо играла».

Это можно расценивать как реабилитацию после «Шерифа»?

«Нет. Я не хочу это расценивать как реабилитацию, потому что «Шерифа» – это Лига чемпионов. Мы должны реабилитироваться в первую очередь в Лиге чемпионов».

В Лиге чемпионов подопечные Де Дзерби стартовали неудачно, пропустив от «Шерифа» два безответных мяча.

В игре с «Мариуполем» свои дебютные голы за «Шахтер» забили Михаил Мудрик и Даниил Сикан.