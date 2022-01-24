Судаков: «Не жалею, что нахожусь в «Шахтере»

Георгий Судаков / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал в своем Instagram слова о желании поиграть за «Металлист».

А сказал я иначе: «Хотел бы когда-то играть в «Металлисте», но на данный момент я футболист «Шахтера» и я рад». «Шахтер» – топ-клуб, я не жалею, что нахожусь тут.

Ранее футболист заявил:

Когда я попал в структуру «Металлиста» – выводил футболистов, подавал мячи, мне настолько запомнилась атмосфера, что первой мыслью была первая команда – играть на ОСК, быть в Харькове.

Конечно, я хотел бы играть в «Металлисте», но на данный момент я футболист «Шахтера» – это топ-клуб. Не жалею, что я здесь, но «Металлист» – одно из мечтаний.