Судаков: «Не жалею, что нахожусь в «Шахтере»
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал в своем Instagram слова о желании поиграть за «Металлист».
Все, что пишут, в основном вырвано из контекста. Лучше смотреть интервью, а не читать отрезки.
А сказал я иначе: «Хотел бы когда-то играть в «Металлисте», но на данный момент я футболист «Шахтера» и я рад». «Шахтер» – топ-клуб, я не жалею, что нахожусь тут.
Ранее футболист заявил:
Хотел бы когда-то вернуться в «Металлист»? Если честно, да. Вся эта атмосфера заложилась у меня в памяти. Наверное, это мечта с самого детства, но я и за «Шахтер» болел.
Когда я попал в структуру «Металлиста» – выводил футболистов, подавал мячи, мне настолько запомнилась атмосфера, что первой мыслью была первая команда – играть на ОСК, быть в Харькове.
Конечно, я хотел бы играть в «Металлисте», но на данный момент я футболист «Шахтера» – это топ-клуб. Не жалею, что я здесь, но «Металлист» – одно из мечтаний.
Напомним, Судаков сравнял счет в первом матче «Шахтера» в году против «Вольфсберга» (4:1).
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