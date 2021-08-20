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Судаков – о неудавшемся дебюте на Евро: «Не верил, что не выйду»

Футболист 5 минут ждал у бровки выхода на поле
Футбол Сборная Украины
10:07
Судаков – о неудавшемся дебюте на Евро: «Не верил, что не выйду»
Георгий Судаков / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о том, как он был близок к дебютному официальному матчу за сборную Украины в четвертьфинале Евро-2020 против Англии.

На чемпионате Европы, когда ты 5 минут стоял с Довбыком и Тымчиком перед заменой, о чем ты думал?

«Я смотрю, что уже контроль какой-то позиционный начался, никто никуда не спешит. Смотрю на табло – 86-й минута. Думаю: «Не верю, что не выйду. Не может такого быть».

87-я минута, 88-я минута, стою и думаю: «Ну пожалуйста, просто хотя бы выйти».

Катают мяч, он не выходит. Финальный свисток и у меня прям такое сильно расстройство внутри наступило. Одно дело, когда не было даже возможности выйти, а я вот стою, могу уже выйти, пусть даже для галочки.

Дебют в 18 лет, уже было бы солидно. Я расстроился, было немного обидно».

Футболиста только этим летом вызвали в национальную команду. Судаков трижды выходил на замену в контрольных матчах с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

На Евро-2020 полузащитник так и не появился на поле.

Напомним, ранее о завершении карьеры за сборную Украины объявил Марлос.

 

Источник: ТРЕНДЕЦ Павел Харченко
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Георгий Судаков сборная Украины (футбол) Шахтер Донецк

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