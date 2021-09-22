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Судаков рассказал, что будет на первом месте в матче за Суперкубок Украины

Сам игрок пропустит эту встречу
Футбол Украинская Премьер-лига
11:44
Судаков рассказал, что будет на первом месте в матче за Суперкубок Украины
Георгий Судаков / фото - ФК Шахтер

Хавбек донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок Украины против «Динамо».

Георгий, подготовку к новому сезону и старт как в чемпионате, так и еврокубках, вы начали под руководством нового главного тренера – Роберто Де Дзерби. Какие впечатления от тренировок и работы под руководством нового коуча?

«Без преувеличения: Роберто Де Дзерби – это специалист высокого уровня. Как у бывшего игрока, у него замечательное понимание футбола. Отметил бы и изменения в тренировочном процессе, где открыл для себя много новаций. Вижу, что под впечатлениями и украинские тренеры. Обратил внимание, когда находился на сборах с молодежной сборной Украины, что Ротань в тренировочном процессе несколько перенял у Роберто Де Дзерби. Считаю, это можно уже воспринимать, как своеобразный комплимент для итальянского специалиста».

Отсутствие трофеев в прошлом сезоне создает команду дополнительное давление: результат любой ценой?

«Получили мы трофеи или нет, такое давление на команду есть всегда. Сам факт, что прошлый сезон завершили без трофеев, служит дополнительным стимулом в матче с «Динамо» прервать серию и порадовать болельщиков победой. Все хотят почувствовать вкус победы, а команде это придаст уверенности в дальнейшей борьбе».

Матч против «Динамо» в Суперкубке станет первым украинским «Эль Классико» в новом сезоне. Предоставляете особое значение победе в этом противостоянии?

«Ни для кого не секрет, что матчи против «Динамо» всегда имеют особое значение. В поединке за Суперкубок результат будет на первом месте, ведь победа будет для нас очень важное значение».

После длительного перерыва, болельщики снова вернулись на стадионе. Насколько важна, особенно в таких матчах, как с «Динамо», поддержка 12-го игрока?

«Не стал бы выделять только встреча с «Динамо», ведь поддержка 12-го игрока для нас имеет значение во всех без исключения матчах. Зрители на трибунах – это своеобразный стимул, который придает нам уверенности и мотивации на поле».

Новый сезон, новые задачи, новые вызовы. Какую цель ставите лично перед собой на этот чемпионат?

«Уже второй сезон нахожусь с первой командой. Хочется закрепиться в основе и начинать матч в составе с первых минут не только в чемпионате Украины, но и в Лиге чемпионов».

Сам Судаков пропустит эту встречу, так как не попал в заявку команды на матч.

Игра состоится уже сегодня, 22 сентября в 21:00. Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».

Напомним, у «Шахтера» буде шанс сравняться с киевлянами по количеству побед в Суперкубке.

Источник: УПЛ Павел Харченко
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Шахтер Донецк Динамо Киев Георгий Судаков

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