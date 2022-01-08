Стало известно, кто готов забрать себе номер Марлоса в «Шахтере»
Судаков: «Шахтер» при Де Дзерби набрал в плане характера и атмосферы внутри»
Юный хавбек «горняков» рассказал о работе под руководством итальянца
08 января 17:20
Георгий Судаков / Фото: Футбол 24
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился впечатлениями от работы под руководством Роберто Де Дзерби.
Самое важное, что после первого круга мы лидируем в чемпионате с отрывом в два очка. Считаю, команда очень сильно прибавила в плане характера и атмосферы внутри. Да и во всех игровых компонентах, мне кажется, тоже. Лично я стал получать больше времени на поле и тоже чувствую, что во многом прибавил. Все благодаря Мистеру.
Тренеры всегда подсказывают. Подходят и спрашивают, если нужно в чем-то помочь – помогают. В тренировочном процессе всегда можно что-то узнать, после занятия – остаться, и с тобой будут работать еще.
Требования к моей позиции? Забивать и отдавать голевые передачи, открываться между линиями, разворачиваться, обострять игру.
Неважно, сколько тебе лет, с каждого Де Дзерби требует по максимуму. Пятов это или Судаков, для всех одинаковые требования.
Ранее Судаков сообщил, что готов забрать 11-й номер ушедшего Марлоса.
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