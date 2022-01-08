Судаков: «Шахтер» при Де Дзерби набрал в плане характера и атмосферы внутри»

Георгий Судаков / Фото: Футбол 24

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился впечатлениями от работы под руководством Роберто Де Дзерби.

Тренеры всегда подсказывают. Подходят и спрашивают, если нужно в чем-то помочь – помогают. В тренировочном процессе всегда можно что-то узнать, после занятия – остаться, и с тобой будут работать еще.

Требования к моей позиции? Забивать и отдавать голевые передачи, открываться между линиями, разворачиваться, обострять игру.

Неважно, сколько тебе лет, с каждого Де Дзерби требует по максимуму. Пятов это или Судаков, для всех одинаковые требования.