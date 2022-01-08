Судаков: «Шахтер» при Де Дзерби набрал в плане характера и атмосферы внутри»
Судаков: «Шахтер» в этом году обязан становиться чемпионом»
Хавбек «горняков» рассказал о личных целях и задачах команды
08 января 17:49
Фото: пресс-служба «Шахтера»
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о своих дальнейших целях.
В первую очередь стать основным футболистом, закрепиться и доказать тренеру, что я готов. Прибавить в реализации моментов: больше играть вперед, обострять, забивать и отдавать результативных передач.
Судьба чемпионства? Думаю, все зависит от нас. В этом году мы обязаны становиться чемпионами.
Ранее Судаков рассказал, в чем «Шахтер» прибавил при Де Дзерби.
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