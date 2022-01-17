Первая тренировка Винисиуса в «Шахтере». Видео
Судаков: «Штаб Де Дзерби всегда тебя держит в тонусе, не дает ни минуты покоя»
Полузащитник рассказал о тренировках итальянцев
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал клубному Youtube-каналу о тренировках под руководством Роберто Де Дзерби.
Де Дзерби часто дает индивидуальные установки?
«Подходит рассказывает, как открываться. Может рассказать, что не так сделал на тренировке. Они чуть нагнетают, но понимаешь, что так и должно быть. Всегда тебя держат в тонусе, не дают ни минуты покоя. Постоянно: «Давай, давай, давай». Могут час на тренировке: «Еще, еще, еще». Тяжело очень».
Часто остаетесь индивидуально дорабатывать?
«Да. После тренировки ты уже больше работаешь над своим мастерством, а на тренировке больше командно работаешь».
Ранее Президент «Шахтера» сообщил, что будет больше вкладывать в команду.
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