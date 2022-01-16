Судаков: «Степаненко может напихать»

Георгий Судаков / Фото: Футбол 24

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал клубной пресс-службе о своей адаптации в первой команде.

– Конечно, всегда, наверное, так было, есть и будет – «да малый, быстрее с мячом». Тебе тяжело.

– Кто больше всех пихает на поле?

– Если футболисты видят, что ты стараешься, хоть и не получается – они тебя поддержат. Конечно, есть моменты элементарные моменты, когда потерял, они начнут: «Давай быстрее, что делаешь?» Если стараешься, можешь это все перекрывать своим трудом.

Бывало, мог Степаненко напихать. А так нормально приняли. Подсказывали Матвиенко, Марлос, Степаненко. У меня не было с этим проблем, потому что могу ошибаться, но никогда не было такого, что не буду стараться. Всегда выкладывался на 100%, думаю, они это понимали.

Могу ошибаться, я не Месси, не робот. Все ошибаются. Я развиваюсь, учусь. Наверное, было тяжело больше психологически подойти к этому моменту. Со временем привыкаешь