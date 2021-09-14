Траоре – о переходе в «Шахтер»: «Мне понравился проект, команда играет в Лиге чемпионов»
Судаков: «В последнее время нам все победы даются тяжело»
«Горняки» смогли добыть три очка
13:40
Георгий Судаков / фото - УАФ
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал победу «Шахтера» в матче 7 тура УПЛ против «Днепра-1» (2:0).
Игорь Когут сказал, что «Днепр-1» полтора тайма имел преимущество в матче с «Шахтером». Как ты считаешь?
«Они действительно играли неплохо, но какой-то перевес – не знаю. Просто то, что они высоко шли в прессинг и мы выбивали мяч – может, это он считает перевесом. А так, не знаю, по-моему, мы контролировали игру.
У них только штанга была и один момент во втором тайме – они выбегали в контратаку. По сути, никаких моментов не было.
В последнее время нам все победы даются тяжело, поэтому мы настраивались на игру. Понимали, что соперник будет очень хорошим, достойным».
Уже завтра, 15 сентября «горняки» сыграют с «Шерифом» в матче группового этапа ЛЧ.
Текстовая трансляция противостояния. Начало – в 19:45.
Комментарии 0