Судаков: «В последнее время нам все победы даются тяжело»

Георгий Судаков / фото - УАФ

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал победу «Шахтера» в матче 7 тура УПЛ против «Днепра-1» (2:0).

Игорь Когут сказал, что «Днепр-1» полтора тайма имел преимущество в матче с «Шахтером». Как ты считаешь?

У них только штанга была и один момент во втором тайме – они выбегали в контратаку. По сути, никаких моментов не было.

В последнее время нам все победы даются тяжело, поэтому мы настраивались на игру. Понимали, что соперник будет очень хорошим, достойным».