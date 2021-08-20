Судаков – о неудавшемся дебюте на Евро: «Не верил, что не выйду»
Судаков: «В сборной Украины дедовщины нет – очень хороший коллектив»
Хавбек рассказал о своем дебютном вызове в национальную команду
17:30
Фото - УАФ
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал в эфире YouTube-канала «Трендец» о процессе адаптации в сборной Украины после дебютного вызова.
Посвящение с песней? Мне кажется, что больше вливаешься через футбольное поле – подсказки, где-то тебе что-то объясняют, моменты футбольные большие. А в быту – конечно. Все общаются между собой. В сборной Украины очень хороший коллектив. Нет какой-то дедовщины.
Я смотрел интервью Вацко с Ярмоленко, он рассказывал, что сейчас проще молодежи. Я с ним согласен. Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – ко всем можно подойти и поговорить, без проблем.
Смотрели ли на меня, мол, кто это вообще приехал? Может и смотрели, потому что особо не знают, но прямо в лицо мне это никто не показывал. Все с уважением относились.
Судаков также признался, что до последнего верил в свой выход на поле на Евро-2020.
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