Судаков: «В сборной Украины дедовщины нет – очень хороший коллектив»

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Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал в эфире YouTube-канала «Трендец» о процессе адаптации в сборной Украины после дебютного вызова.

Я смотрел интервью Вацко с Ярмоленко, он рассказывал, что сейчас проще молодежи. Я с ним согласен. Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – ко всем можно подойти и поговорить, без проблем.

Смотрели ли на меня, мол, кто это вообще приехал? Может и смотрели, потому что особо не знают, но прямо в лицо мне это никто не показывал. Все с уважением относились.