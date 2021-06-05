Судаков: «В сборной все с уважением относятся к молодежи»
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в интервью пресс-службе УАФ раскрыл задачи, которые перед ним ставит главный тренер Андрей Шевченко. Также хавбек рассказал о тренировочном процессе в лагере «сине-желтых» и о том, как его приняли в команде.
В матче с Бахрейном тренер предоставил мне возможность дебютировать, выпустил на замену. Я получил игровую практику, и хотя это необычно для меня, но очень приятно – играть за национальную сборную. Во втором поединке, с Северной Ирландией, волнения не было. Просто не успел начать волноваться...
Тренер ставит мне конкретные задачи перед каждым матчем. В первую очередь – сохранять структуру игры, обострять ее. И я стараюсь это делать.
Я рад, что меня поддерживают более опытные игроки, особенно из моего клуба – донецкого «Шахтера». Это Тарас Степаненко, Сергей Кривцов. Однако и ребята из «Динамо» также приняли очень хорошо. Дедовщины нет. Все подсказывают и с уважением относятся к молодежи.
Атмосфера в команде вообще мне очень нравится. А по поводу тренировочного процесса, то я никогда не подходил к нему с таким удовольствием. Очень серьезный уровень, с такими профессионалами я еще не работал.
Напомним, Судаков вошел в тройку самых молодых игроков Евро-2020.
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