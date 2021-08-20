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Судаков: «Возможно, время Мудрика еще не пришло»

Молодой футболист пока далек от основного состава
Футбол Украинская Премьер-лига
08:35
Судаков: «Возможно, время Мудрика еще не пришло»
Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков поделился впечатлениями от игры его партнера по команде Михаила Мудрика.

В академии «Шахтера» была два футболиста, про которых много говорили, но они эти ожидания пока не реализовали – Виктор Коваленко и Михаил Мудрык. Тебя чему-то учат их истории?

«В принципе, Миха уже три года, как в первой команде. Возможно, еще не пришло его время. Все знаю его качества, уровень игры, талант.

Возможно еще не пришло его время, хотя по данным и критериям он должен быть супер футболистом. Он так себя зарекомендовал, что все сейчас многого от него ждут.

Когда он с мячом, все уже ждут, что он обыграет троих и забьет гол. А я думаю, что начать нужно с простого. Чтобы он не ошибался, чтобы люди его больше поддерживали в этом плане, чтобы он какие-то голевые действия делал.

Я выхожу сейчас и понимаю, чтобы остаться и сыграть в следующем матче – нужно делать голевые действия. На это в первую очередь смотрят».

В текущем сезоне Мудрик лишь однажды вышел на поле в матче с «Александрией», который закончился поражением «горняков».

Виктор Коваленко же сейчас выступает по аренде за итальянскую «Специю» и уже дебютировал за клуб в Кубке Италии.

Напомним, ранее Мирон Маркевич прокомментировал большое количество легионеров в составе «Шахтера».

Источник: ТРЕНДЕЦ Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Михаил Мудрик Георгий Судаков

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