Судаков: «Возможно, время Мудрика еще не пришло»

Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков поделился впечатлениями от игры его партнера по команде Михаила Мудрика.

В академии «Шахтера» была два футболиста, про которых много говорили, но они эти ожидания пока не реализовали – Виктор Коваленко и Михаил Мудрык. Тебя чему-то учат их истории?

Возможно еще не пришло его время, хотя по данным и критериям он должен быть супер футболистом. Он так себя зарекомендовал, что все сейчас многого от него ждут.

Когда он с мячом, все уже ждут, что он обыграет троих и забьет гол. А я думаю, что начать нужно с простого. Чтобы он не ошибался, чтобы люди его больше поддерживали в этом плане, чтобы он какие-то голевые действия делал.

Я выхожу сейчас и понимаю, чтобы остаться и сыграть в следующем матче – нужно делать голевые действия. На это в первую очередь смотрят».