Судаков: «Все думали, что поеду домой, но я попал в 26 человек»

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Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал в интервью пресс-службе УАФ о впечатлениях от попадания в окончательную заявку на Евро-2020.

Понятно, в меня никто не верил, все думали, что я поеду домой. Но я только за счет своего труда, я считаю, работы попал в эти 26 человек.

Ранее я не мог подумать, что меня могут вызвать даже в расширенный список, не то, что на чемпионат Европы. Но в последнее время жизнь меняется очень резко. Не всегда успеваешь понять, что вообще происходит. Только за счет труда у меня это как-то получается.

На Евро, в первую очередь, хотелось бы получить игровое время. Неважно, сколько это будет, хоть минута. А там уже все, что зависит от меня, я надеюсь показать.