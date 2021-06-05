Судаков: «Все думали, что поеду домой, но я попал в 26 человек»
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал в интервью пресс-службе УАФ о впечатлениях от попадания в окончательную заявку на Евро-2020.
Конечно, был очень сильно удивлен. Много было рассказов, многие не считали это справедливым. Я не хочу это комментировать. Комментарии – это уже задача людей, пусть они решают справедливо или несправедливо. Я просто выхожу, работаю, получаю игровое время. Стараюсь получать удовольствие от игры.
Понятно, в меня никто не верил, все думали, что я поеду домой. Но я только за счет своего труда, я считаю, работы попал в эти 26 человек.
Ранее я не мог подумать, что меня могут вызвать даже в расширенный список, не то, что на чемпионат Европы. Но в последнее время жизнь меняется очень резко. Не всегда успеваешь понять, что вообще происходит. Только за счет труда у меня это как-то получается.
На Евро, в первую очередь, хотелось бы получить игровое время. Неважно, сколько это будет, хоть минута. А там уже все, что зависит от меня, я надеюсь показать.
Напомним, Судаков вышел на замену в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0).
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