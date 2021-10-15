«Шахтёр» - «Заря»: прогноз на матч чемпионата Украины
Судаков: «Все понимают насколько ответственная игра нас ждет»
Полузащитник – о предстоящей игре с «Зарей»
Фото: shakhtar.com
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча с «Зарей» в 11-м туре УПЛ.
«В команде хорошая обстановка. Все хотят играть после международной пауз и уже ждут ближайший матч. Думаю, что все понимают насколько ответственная игра нас ждет. Все готовятся на сто процентов. Конечно же хочется победить. В первую очередь, нам нужно будет забить быстры гол, чтобы дальше легче играть. Думаю, будет тяжелая игра».
Игра состоится 15 октября в 17:00.
«Заря» отстает на три очка от «Шахтера» в таблице УПЛ.
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