Судаков: «Вызов в сборную – полная неожиданность»

Георгий Судаков / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал о дебютном для себя вызове в расположение национальной команды. Также хавбек прокомментировал нагрузки на первом сборе «сине-желтых» перед Евро-2020.

Тут очень высокая интенсивность тренировок. Вроде кажется, ничего особенного, двухразовые занятия. Но за два первых дня уже такая есть приятная усталость. У нас в клубе было по одной тренировке, и, наверное, по времени чуть меньше, и не такая динамика была.

А тут именно такие серьезные нагрузки. Даже тесты очень напряженные, это физические упражнения, забеги, во время которых аппаратура фиксирует сердцебиение, тонус и прочее. Уже наелись мы прилично, если честно.

Последний тест? Да, Андрей Николаевич мне помогал, я один остался последний, без пары, и уже он там меня подгонял.