Судаков: «Вызов в сборную – полная неожиданность»
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал о дебютном для себя вызове в расположение национальной команды. Также хавбек прокомментировал нагрузки на первом сборе «сине-желтых» перед Евро-2020.
Вызов в сборную – полная неожиданность. Я никак не думал, что пригласят в команду. Сначала не поверил, но потом увидел сам списки, и в клубе сказали, что это правда. Потом поговорил с администратором сборной, и собрался сюда.
Тут очень высокая интенсивность тренировок. Вроде кажется, ничего особенного, двухразовые занятия. Но за два первых дня уже такая есть приятная усталость. У нас в клубе было по одной тренировке, и, наверное, по времени чуть меньше, и не такая динамика была.
А тут именно такие серьезные нагрузки. Даже тесты очень напряженные, это физические упражнения, забеги, во время которых аппаратура фиксирует сердцебиение, тонус и прочее. Уже наелись мы прилично, если честно.
Последний тест? Да, Андрей Николаевич мне помогал, я один остался последний, без пары, и уже он там меня подгонял.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о первом товарищеском матче перед Евро с Бахрейном.