«Шахтер» в большинстве разгромил «Черноморец» в мачте с двумя отмененными голами
Судаков забил, но получил травму в матче с «Черноморцем»
От радости до боли
Георгий Судаков / Фото - ФК Шахтер
«Шахтер» добыл разгромную победу в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против «Черноморца» (3:0). Первый мяч во встрече забил полузащитник Георгий Судаков.
Однако хавбека в данной встрече ждали не только радостные моменты. После неудачного стыка с защитником соперника Мохаммедом Кадири на 68-й минуте 18-летний футболист не смог продолжить игру.
Вместо него на поле вышел Манор Соломон. Характер травмы полузащитника пока неизвестен.
Ранее хавбек Тарас Степаненко рассказал о доверии Де Дзерби к Судакову, несмотря на ошибки.
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