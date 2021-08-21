Судаков забил, но получил травму в матче с «Черноморцем»

От радости до боли

Георгий Судаков / Фото - ФК Шахтер

«Шахтер» добыл разгромную победу в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против «Черноморца» (3:0). Первый мяч во встрече забил полузащитник Георгий Судаков.

Однако хавбека в данной встрече ждали не только радостные моменты. После неудачного стыка с защитником соперника Мохаммедом Кадири на 68-й минуте 18-летний футболист не смог продолжить игру.

Вместо него на поле вышел Манор Соломон. Характер травмы полузащитника пока неизвестен.

Ранее хавбек Тарас Степаненко рассказал о доверии Де Дзерби к Судакову, несмотря на ошибки.