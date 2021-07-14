Клуб Второй лиги выразил готовность повыситься в классе под вывеской «Олимпика»
Судьба «Олимпика» в Первой лиге будет вскоре решена
Ради донецкой команды соберут заседание ПФЛ
09:51
Фото: ФК Олимпик
Судьба «Олимпика» будет решена в ближайшее время.
Клуб обратился в ПФЛ с просьбой участия в Первой лиге в новом сезоне. Он может поменяться местами с «Минаем», который, скорее всего, сыграет в УПЛ.
Участие «Олимпика» в Первой лиге решит заседание Центрального Совета ПФЛ. Дата заседания пока неизвестна.
Накануне, «Олимпик» расстался с тренером Романом Санжаром. У клуба будут новые владельцы.
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