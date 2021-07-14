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Судьба «Олимпика» в Первой лиге будет вскоре решена

Ради донецкой команды соберут заседание ПФЛ
Футбол Первая лига
09:51
Судьба «Олимпика» в Первой лиге будет вскоре решена
Фото: ФК Олимпик

Судьба «Олимпика» будет решена в ближайшее время.

Клуб обратился в ПФЛ с просьбой участия в Первой лиге в новом сезоне. Он может поменяться местами с «Минаем», который, скорее всего, сыграет в УПЛ.

Участие «Олимпика» в Первой лиге решит заседание Центрального Совета ПФЛ. Дата заседания пока неизвестна.

Накануне, «Олимпик» расстался с тренером Романом Санжаром. У клуба будут новые владельцы.

Андрей Усмонов
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Олимпик Донецк

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