«Судейство – больной вопрос». Капитан «Динамо» предложил вариант, который может улучшить ситуацию

Сергей Сидорчук / Фото: пресс-служба Динамо

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, как можно решить проблему неоднозначного судейства:



Надеюсь, с приходом Риццоли что-то изменится. Идеальным выходом на первых порах стала бы встреча членов Комитета арбитров и самих судей с футболистами – представителями каждой из команд. Накопилось много вопросов, ответы на которые так и не получены. Хотелось бы вместе разобрать спорные моменты, и уяснить, по каким критериям их оценивают. Если у арбитров появились какие-то новые рекомендации – мы должны знать о них.

Меня, например, до сих пор не отпускает эпизод из матча против «Ворсклы», когда после моего столкновения с Русланом Степанюком был назначен пенальти в ворота «Динамо». Неоднократно просматривал запись, но так и не увидел нарушения. Я двигался туда, куда и должен был – к своим воротам, и при этом притормаживал, стараясь во что бы то ни стало избежать столкновения.