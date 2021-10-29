Судья резко заткнул жалующихся после матча игроков «Реала»
В матче 11-го тура Примеры «Реал» на своем поле поделил очки с «Осасуной».
В последние 10 минут гости откровенно тянули время, раз за разом оказываясь на газоне, и проводя несколько замен подряд. Но это не отразилось на количестве добавленных минут, которых оказалось 4, что не понравилось нескольким футболистам «сливочных», сообщает Marca.
После финального свистка Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго подошли к главному рефери встречи Сото Градо, чтобы предъявить претензии, но арбитр был непреклонен:
«У вас было 90 минут, так что не приходите и не протестуйте».
Мадридцы синхронно с «Барселоной» и «Атлетико» потеряли очки в этом туре чемпионата. «Матрасники» также сыграли вничью, а каталонцы уступили.
«Реал» идет на второй строчке Примеры, отставая от «Сосьедада» на три пункта и имея матч в запасе.
Напомним, форвард «Реала» – лучший игрок Ла Лиги в сентябре.