Судья резко заткнул жалующихся после матча игроков «Реала»

«Сливочные» были недовольны потерей очков

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В матче 11-го тура Примеры «Реал» на своем поле поделил очки с «Осасуной».

В последние 10 минут гости откровенно тянули время, раз за разом оказываясь на газоне, и проводя несколько замен подряд. Но это не отразилось на количестве добавленных минут, которых оказалось 4, что не понравилось нескольким футболистам «сливочных», сообщает Marca.

После финального свистка Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Родриго подошли к главному рефери встречи Сото Градо, чтобы предъявить претензии, но арбитр был непреклонен:

«У вас было 90 минут, так что не приходите и не протестуйте».

Мадридцы синхронно с «Барселоной» и «Атлетико» потеряли очки в этом туре чемпионата. «Матрасники» также сыграли вничью, а каталонцы уступили.

«Реал» идет на второй строчке Примеры, отставая от «Сосьедада» на три пункта и имея матч в запасе.

Напомним, форвард «Реала» – лучший игрок Ла Лиги в сентябре.