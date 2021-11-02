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Сульшер: «Аталанта» демонстрирует уникальный стиль игры и верит в себя»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем матче Лиги чемпионов
07:14
Оле-Гуннар Сульшер / Фото - strettynews.comГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч с «Аталантой» в рамках 4-го тура Лиге чемпионов.
Цитирует норвежского специалиста официальный сайт UEFA.
«У нас есть игроки, которые позволяют нам использовать разные тактические схемы - с тремя защитниками, с пятью, фланговые игроки, вингеры. В матче с «Тоттенхэмом» [на выходных] наша схема сработала. Пока не могу сказать, как мы будем играть во вторник».
«Аталанта» демонстрирует уникальный стиль игры и верит в себя. Они всегда стараются делать разные мелочи по-разному, чтобы добиться успеха в игре. В этом мы похожи. Мы тоже всегда стараемся доставить сопернику проблемы».
Матч «Аталанта» – «Манчестер Юнайтед» состоится 2 ноября. Начало – в 22:00.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ливерпуля» Брандан Роджерс может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед».
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