Сульшер: «Я не суеверный, но финал 26-го числа – это хороший знак»
Сульшер: «Фергюсон – живая энциклопедия футбола. Надеюсь, он получит удовольствие от финала»
Наставник «Манчестер Юнайтед» поддержал своих подопечных перед матчем с «Вильярреалом»
20:41
Сульшер и Фергюсон / Фото - bleacherreportГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о важности нахождения рядом с командой перед финалом Лиги Европы легендарного экс-наставника манкунианцев сэра Алекса Фергюсона.
Цитирует Сульшера пресс-служба UEFA.
«Сэр Алекс прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане – уже привилегия. Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него все, что угодно, если они в чем-то сомневаются. Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок. Чему я научился? Верить в свою команду и в свои инстинкты. Обязательно скажу запасным, что, даже если они и не попали в стартовый состав, у них все равно есть возможность сыграть большую роль. Так ведь уже было. Можете быть разочарованы и злиться на меня, но будьте готовы сражаться, когда выйдете на поле. Те, кто попадет в «основу», должны насладиться игрой по максимуму. В конце концов, за свою жизнь ты играешь не так много финалов».
Напомним, что матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая. Начало – в 22:00.
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