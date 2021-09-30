Сульшер: «Когда Роналду на поле, то у команды всегда есть шанс»

Португалец спас матч для МЮ на последней минуте

Криштиану Роналду / фото - MUFC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал для Daily Mail победу над «Вильярреалом» (2:1) в матче группового этапа ЛЧ:

«Когда Криштиану на поле, у команды всегда есть шанс. Он так хорош у ворот соперника! Роналду оказывает влияние на всех — на зрителей, игроков, весь клуб. Он забивал такие голы в концовке уже много раз. В недавнем матче с Ирландией он не реализовал пенальти и не так часто получал мяч, но в итоге забил два гола на последних минутах».

Именно португальский форвард принес «дьяволам» победу, забив на последней компенсированной минуте встречи.

Для 36-летнего нападающего это уже пятый гол в пяти матчах за МЮ.

Также в игре с «Вильярреалом» Роналду побил исторический рекорд Икера Касильяса.