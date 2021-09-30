Роналду провел 900 матчей на клубном уровне
Сульшер: «Когда Роналду на поле, то у команды всегда есть шанс»
Португалец спас матч для МЮ на последней минуте
30 сентября 11:47
Криштиану Роналду / фото - MUFC
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал для Daily Mail победу над «Вильярреалом» (2:1) в матче группового этапа ЛЧ:
«Когда Криштиану на поле, у команды всегда есть шанс. Он так хорош у ворот соперника! Роналду оказывает влияние на всех — на зрителей, игроков, весь клуб.
Он забивал такие голы в концовке уже много раз. В недавнем матче с Ирландией он не реализовал пенальти и не так часто получал мяч, но в итоге забил два гола на последних минутах».
Именно португальский форвард принес «дьяволам» победу, забив на последней компенсированной минуте встречи.
Для 36-летнего нападающего это уже пятый гол в пяти матчах за МЮ.
Также в игре с «Вильярреалом» Роналду побил исторический рекорд Икера Касильяса.
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