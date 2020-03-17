Сульшер: «Именно чемпионат показывает прогресс. А тут у нас на 12 очков больше, чем в прошлом сезоне»

Оле-Гуннар Сульшер / Фото: facebook.com/manchesterunited

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил Manchester Evening News на вопрос об отсутствии титулов у его клуба.



Мы набрали на 12 очков больше, чем у нас было на этой же стадии в прошлом сезоне. Конечно, все в этом клубе нацеливаются на трофеи. Но, как мы уже говорили, иногда трофеи могут скрывать иные факты, которые происходят в клубе. Если вы действительно прогрессируете, то это отражается на вашем месте в турнирной таблице чемпионата.

Иногда кубковые турниры – это вопрос везения. Иногда не везет. Например, с жеребьевкой. Исход разных игр зависит от разных факторов. Но мы нацеливаемся на победы. Это причина, по которой мы играем в футбол. Здесь ты всегда нацелен на трофеи.

Я в «Юнайтед» уже два с половиной года. Приходя, я много раз говорил, что клубу нужна большая перестройка. По моему мнению, прогресс виден через место в таблице. Это базовая вещь, через которую видно, способен ли ты справляться со взлетами и падениями.

Любой кубковый турнир может дать тебе трофей, но иногда это в большей степени желание тренеров потешить свое эго. «Мы наконец-то выиграли что-то». Нам же нужно видеть прогресс. Если мы будем достаточно хорошо выступать и прогрессировать, то трофеи в конце концов вернутся в клуб.

Но это не работает так, словно титул заявит о нашем полноценном возвращении. Нет. Это постепенный процесс. Нам нужно стабильно находиться на верхних местах в АПЛ. Иногда кубковые турниры могут прикрывать тот факт, что у вас есть некоторые проблемы.