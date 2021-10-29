Руководство МЮ удивлено поддержкой Сульшера игроками
Сульшер: «Мне приходилось терпеть трудные времена. Буду бороться до последнего»
Специалист не собирается сдаваться, нсмотря на слухи об отставке из МЮ
29 октября 21:03
Оле-Гуннар Сульшер / Фото - МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался относительно слухов о своей отставке. Слова норвежского специалиста передает Sky Sports.
В «Манчестер Юнайтед» мне приходилось терпеть весьма трудные времена. Когда был игроком, и когда был тренером, менеджером. И всегда проходил через это.
С того времени, как мне посчастливилось стать тренером, было уже две-три кризисные ситуации. Могу только сказать, что всегда буду бороться до последнего и сопротивляться.
Ранее сообщалось, что целая группа игроков МЮ выразила поддержку Сульшеру.
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