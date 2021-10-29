Сульшер: «Мне приходилось терпеть трудные времена. Буду бороться до последнего»

Оле-Гуннар Сульшер / Фото - МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался относительно слухов о своей отставке. Слова норвежского специалиста передает Sky Sports.

С того времени, как мне посчастливилось стать тренером, было уже две-три кризисные ситуации. Могу только сказать, что всегда буду бороться до последнего и сопротивляться.