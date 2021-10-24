Сульшер: «Мы 4 последних сезона гонимся за «Ливерпулем»
Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер поделился с The Guardian ожиданиями от принципиального матча против «Ливерпуля» в рамках 9-го тура АПЛ:
«Это большое соперничество из-за истории двух клубов и количества титулов, которые мы выиграли. Это история, которая существует между двумя городами и двумя футбольными клубами. Это соперничество, которое стоит оберегать.
Нужно поднять руки и сказать, что «Ливерпуль» – это очень хорошая команда. И нужно удостовериться, что мы лучше.
На протяжении четырех последних лет «Ливерпуль» великолепен, и мы гонимся за ними. Но мы предприняли определенные шаги, и следующий – снова оказаться выше в таблице.
Прошлый сезон – это история. Надеюсь, в этом сезоне мы выступим лучше».
У «дьяволов» лишь одна победа над заклятыми врагами за последние три года.
Команды сыграют между собой сегодня, 24 октября в 18:30. Онлайн трансляция МЮ – «Ливерпуль».
Накануне встречи экс-игрок маникунианцев Патрис Эвра вспомнил расистский скандал с Луисом Суаресом, который разжег настоящую войну между клубами.
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