Сульшер: «Мы 4 последних сезона гонимся за «Ливерпулем»

Оле-Гуннар Сульшер / фото - SI

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер поделился с The Guardian ожиданиями от принципиального матча против «Ливерпуля» в рамках 9-го тура АПЛ:

Нужно поднять руки и сказать, что «Ливерпуль» – это очень хорошая команда. И нужно удостовериться, что мы лучше.

На протяжении четырех последних лет «Ливерпуль» великолепен, и мы гонимся за ними. Но мы предприняли определенные шаги, и следующий – снова оказаться выше в таблице.

Прошлый сезон – это история. Надеюсь, в этом сезоне мы выступим лучше».