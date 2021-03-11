«Манчестер Юнайтед» на последних минутах упустил победу над «Миланом»
Сульшер: «Мы очень разочарованы, что пропустили чуть ли не с последнего удара в игре»
Наставник «манкунианцев» прокомментировал встречу Лиги Европы с «Миланом»
Оле-Гуннар Сульшер / Фото: UEFA
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий BT Sport после матча 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом»:
Мы очень разочарованы, что пропустили чуть ли не с последнего удара в игре. Это, конечно, усложняет задачу, но в любом случае все решится в ответной встрече.
Мы играли слишком медленно. Это тот урок, который мы должны усвоить. Мы играем против хороших команд. Наверное, ничья – это справедливый результат.
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