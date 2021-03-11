Сульшер: «Мы очень разочарованы, что пропустили чуть ли не с последнего удара в игре»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий BT Sport после матча 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом»:

Мы играли слишком медленно. Это тот урок, который мы должны усвоить. Мы играем против хороших команд. Наверное, ничья – это справедливый результат.