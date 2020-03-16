Сульшер: «Мы очень разочарованы, что пропустили чуть ли не с последнего удара в игре»
Сульшер: «МЮ нравится усложнять себе жизнь»
Наставник «красных дьяволов» – о победном матче с «Вест Хэмом»
15 марта 12:23
Уле-Гуннар Сульшер / Фото - manutd
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в интервью BBC Sport прокомментировал победный матч своей команды в рамках 28-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:0).
«Как и ожидалось, «Вест Хэм» всегда осложняет тебе жизнь. Нам могло бы быть комфортнее в конце, у нас было несколько приличных моментов, чтобы закончить игру. Нам нравится усложнять себе жизнь! Суть в том, чтобы не отдавать сопернику мяч все время. В первые 15 минут мы теряли мяч в каждой атаке. Потом был хороший стандарт, и мы забили. Нельзя было глупо открываться, потому что «Вест Хэм» опасен на контратаках, поэтому мы сохраняли спокойствие и организованность. Мы создавали серьезные моменты, но последний пас или удар были недостаточно хороши. Легко могли забить 2-3. Но в концовке мяч мог оказаться в наших воротах, была опасность».
«Мы знаем, что «Вест Хэм» стремится попасть в топ-4, поэтому это отличный результат, и мы снова сыграли на ноль. Опыт и уверенность придут. Впереди большая неделя, Лига Европы и Кубок Англии, так что мы ждем с нетерпением. Надеюсь, вернутся несколько игроков и мы покажем хорошую игру».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» вернул себе вторую строчку в турнирной таблице, обойдя «Лестер».