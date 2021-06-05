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Сульшер: «МЮ сильно отстает от «Манчестер Сити»

Команда завершила сезон второй
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:13
Сульшер: «МЮ сильно отстает от «Манчестер Сити»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил TV2, что команде следует усилить состав.

«Мы вторые, но слишком сильно отстаем от тех, кто нас опережает. Следовательно, нам нужно укрепить состав. Разумеется, летом что-то в этом плане произойдет.

Мир отличается от того, что был 15-16 месяцев назад. Но нам нужны сделки. Нельзя быть пассивными, поиск способов усилить команду идет постоянно. Какие-то неожиданные вещи случаются постоянно: травмы, болезни, а кто-то может попроситься в другую команду. Надо все учитывать и действовать соответствующим образом.

Я никогда не скажу: «Вот теперь состав именно такой, какой я и хотел бы». Всегда есть игроки, которых ты хочешь, и другие команды тоже всегда делают шаги, которые и тебе хотелось бы сделать».

МЮ завершил сезон на второй строчке.

Сообщалось, что команда может подписать Рафаэля Варана.

Андрей Усмонов
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Теги

Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер

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