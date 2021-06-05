Сульшер: «МЮ сильно отстает от «Манчестер Сити»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил TV2, что команде следует усилить состав.

Мир отличается от того, что был 15-16 месяцев назад. Но нам нужны сделки. Нельзя быть пассивными, поиск способов усилить команду идет постоянно. Какие-то неожиданные вещи случаются постоянно: травмы, болезни, а кто-то может попроситься в другую команду. Надо все учитывать и действовать соответствующим образом.

Я никогда не скажу: «Вот теперь состав именно такой, какой я и хотел бы». Всегда есть игроки, которых ты хочешь, и другие команды тоже всегда делают шаги, которые и тебе хотелось бы сделать».