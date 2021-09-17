Сульшер: «Надеемся, что Лингард останется с нами»

Джесси Лингард / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о будущем вингера команды Джесси Лингарда. Его слова приводит Sky Sports.

Джесси продемонстрировал свои качества и вернулся в сборную Англии. Мы очень хотим увидеть его лучшую игру в этом сезоне.

У него остался один год по контракту, и клуб ведет переговоры с ним и его отцом. Мы поддерживаем его и надеемся, что он останется с нами. Он «красный» от и до».