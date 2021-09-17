Тренер «Вест Хэма»: «Лингард слишком хорош для скамейки МЮ»
Сульшер: «Надеемся, что Лингард останется с нами»
Тренер МЮ хочет сохранить вингера
08:58
Джесси Лингард / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о будущем вингера команды Джесси Лингарда. Его слова приводит Sky Sports.
«Мы видим его игроком «Манчестер Юнайтед» в будущем. Он вернулся к нам после отличной аренды в «Вест Хэме».
Джесси продемонстрировал свои качества и вернулся в сборную Англии. Мы очень хотим увидеть его лучшую игру в этом сезоне.
У него остался один год по контракту, и клуб ведет переговоры с ним и его отцом. Мы поддерживаем его и надеемся, что он останется с нами. Он «красный» от и до».
Ранее стало известно, что Лингард отклонил предложение МЮ по новому контракту.
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