Сульшер: «Надеюсь, в мае мы будем претендовать на трофеи»

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в интервью пресс-службе клуба рассказал о планах и целях команды на текущий сезон, а также подчеркнул, насколько важно для клуба завоевать серьезный трофей после усиления в межсезонье.

Если Гари Невилл говорит, что мы должны завоевать трофей в этом сезоне или в следующем, учитывая полученную поддержку, то да, у меня была поддержка, процесс двигался в положительном ключе и, учитывая оказанную мне поддержку, я считаю, что мы придерживаемся своего плана.

Но в нашем деле решает результат, мы здесь для того, чтобы побеждать. Да, мы заметно прибавили, но после летних трансферов ожидания выросли. Я здесь для того, чтобы побеждать, Гари знает это, я общаюсь с ним и знаю, что этот клуб обязан побеждать, показывая при этом определенный стиль игры.

Иногда это риск, у нас было несколько поражений, в Кубке лиги мы поменяли состав, но именно так мы и ведем дела, и я надеюсь, что в апреле-мае мы будем бороться за трофеи, которые так хотим вернуть на «Олд Траффорд».