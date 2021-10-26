Сульшер нашел новое место работы на случай увольнения из МЮ

Норвежский тренер ходит по грани в Манчестере

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Marca

После разгрома в матче с «Ливерпулем» (0:5) место Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера МЮ оказалось под угрозой, сообщает Express.

По информации источника, специалист готов к такому исходу событий и уже определился с дальнейшим развитием своей карьеры.

Если норвежца уволят в ближайшее время, то он планирует взять небольшой отпуск, после чего возглавит сборную Норвегии.

После 9 туров «дьяволы» идут на седьмой строчке в АПЛ, набрав 14 очков.

В Лиге чемпионов маникунианцы возглавляют свою группу с шестью очками.

«Ливерпуль» неприлично крупно обыграл МЮ. Над Сульшером сгущаются тучи.