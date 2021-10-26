Защитник МЮ – о 0:5 с «Ливерпулем»: «Можно сказать, что мы ожидали такого разгромного результата»
Сульшер нашел новое место работы на случай увольнения из МЮ
Норвежский тренер ходит по грани в Манчестере
11:32
Оле-Гуннар Сульшер / фото - Marca
После разгрома в матче с «Ливерпулем» (0:5) место Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера МЮ оказалось под угрозой, сообщает Express.
По информации источника, специалист готов к такому исходу событий и уже определился с дальнейшим развитием своей карьеры.
Если норвежца уволят в ближайшее время, то он планирует взять небольшой отпуск, после чего возглавит сборную Норвегии.
После 9 туров «дьяволы» идут на седьмой строчке в АПЛ, набрав 14 очков.
В Лиге чемпионов маникунианцы возглавляют свою группу с шестью очками.
«Ливерпуль» неприлично крупно обыграл МЮ. Над Сульшером сгущаются тучи.
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