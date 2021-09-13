Сульшер не гарантирует Роналду постоянное место в основе

В плотном английском графике португалец иногда будет оставаться на лавке

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался для Goal по поводу места в стартовом составе команды звездного новичка Криштиану Роналду:

«Криштиану очень заботится о себе, поэтому я знаю, что он быстро восстановится, к тому же у него была предсезонная подготовка. Во вторник мы проведем игру с «Янг Бойз». Посмотрим, как мы поступим. Но не включить Роналду в состав не является невозможным. Ему 36 лет, Гринвуду — 19. Для меня здесь нет разницы. Я должен выделять минуты обоим».

Португалец вернулся в Манчестер этим летом спустя 12 лет. В первом же матче за «дьяволов» 36-летний форвард дважды забил в ворота «Ньюкасла», чем помог команде набрать 3 очка.

Роналду мощно вернулся в Манчестер и сразу оформил дубль. Еще есть сомнения в том, что его трансфер – правильный ход?