Сульшер: «Не мог не выпустить Роналду в старте. Он превратился в фантастического бомбардира»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу над «Ньюкаслом» в матче четвертого тура АПЛ (4:1). Также специалист высказался о дубле Криштиану Роналду в дебютной игре за его команду. Слова наставника «красных дьяволов» передает BBC.
Победы в матчах приносят радость. Приносит удовольствие видеть фанатов счастливыми. Сегодня было много ожиданий, все они оправдались. Мы должны делать это каждый раз. Это «Манчестер Юнайтед». Ничего не изменилось.
Пока слишком рано предсказывать, где мы закончим этот сезон. Нам следует быть стабильными.
Разумеется, я не мог не выпустить Роналду в стартовом составе. Криштиану превратился в фантастического бомбардира. Он провел выдающийся матч, отлично забегая и связывая игру. Сегодня был радостный день для каждого.
Я очень рад за Роналду, за команду и ее фанатов. После его перехода ощущается особая атмосфера. Эта встреча вполне могла оказаться пустой, беря во внимание высокие ожидания от нее.
Впечатления все те же, что и в прошедшие годы. Это замечательный момент. Криштиану – особенный футболист и личность в истории этого клуба.
Он чувствует голевые моменты и забивает. Он безжалостный. Он движет вперед команду и всех, кто связан с клубом. Все будто в хорошем сне. Они могут и дальше его наблюдать, а мы сосредоточимся на работе.
Ранее сам Роналду поделился эмоциями от первого матча после возвращения в МЮ.
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