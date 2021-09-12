Сульшер: «Не мог не выпустить Роналду в старте. Он превратился в фантастического бомбардира»

Роналду и Сульшер / Фото - МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу над «Ньюкаслом» в матче четвертого тура АПЛ (4:1). Также специалист высказался о дубле Криштиану Роналду в дебютной игре за его команду. Слова наставника «красных дьяволов» передает BBC.

Пока слишком рано предсказывать, где мы закончим этот сезон. Нам следует быть стабильными.

Разумеется, я не мог не выпустить Роналду в стартовом составе. Криштиану превратился в фантастического бомбардира. Он провел выдающийся матч, отлично забегая и связывая игру. Сегодня был радостный день для каждого.

Я очень рад за Роналду, за команду и ее фанатов. После его перехода ощущается особая атмосфера. Эта встреча вполне могла оказаться пустой, беря во внимание высокие ожидания от нее.

Впечатления все те же, что и в прошедшие годы. Это замечательный момент. Криштиану – особенный футболист и личность в истории этого клуба.

Он чувствует голевые моменты и забивает. Он безжалостный. Он движет вперед команду и всех, кто связан с клубом. Все будто в хорошем сне. Они могут и дальше его наблюдать, а мы сосредоточимся на работе.