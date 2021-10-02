Сульшер – об 1:1 с «Эвертоном»: «Частично наше выступление было хорошим»
Сульшер: «Не жалею, что оставил Роналду в запасе»
«Дьяволы» в третий раз потеряли очки
2 октября 19:36
Криштиану Роналду и Оле-Гуннар Сульшер / фото - ESPN
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал для Metro решение оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных в матче с «Эвертоном» (1:1):
«Решения должны приниматься с учетом того, что сезон очень длинный, надо распределять нагрузку правильно. Решение мне кажется верным.
Марсьяль вышел, забил гол, сыграл хорошо. Кавани тоже нужны игровые минуты, он провел час и мог отличиться. Такие решение порой необходимо принимать».
Португалец появился на поле лишь с замены лишь на 57 минуте встречи, но так и не смог помочь «дьяволам» добыть три очка.
Единственный гол маникунианцев забил Антони Марсьяль, для которого этот гол стал первым за 8 месяцев в футболке МЮ.
Напомним, Роналду признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре.
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