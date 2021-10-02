Сульшер: «Не жалею, что оставил Роналду в запасе»

«Дьяволы» в третий раз потеряли очки

Криштиану Роналду и Оле-Гуннар Сульшер / фото - ESPN

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал для Metro решение оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных в матче с «Эвертоном» (1:1):

«Решения должны приниматься с учетом того, что сезон очень длинный, надо распределять нагрузку правильно. Решение мне кажется верным. Марсьяль вышел, забил гол, сыграл хорошо. Кавани тоже нужны игровые минуты, он провел час и мог отличиться. Такие решение порой необходимо принимать».

Португалец появился на поле лишь с замены лишь на 57 минуте встречи, но так и не смог помочь «дьяволам» добыть три очка.

Единственный гол маникунианцев забил Антони Марсьяль, для которого этот гол стал первым за 8 месяцев в футболке МЮ.

Напомним, Роналду признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре.