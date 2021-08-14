Сульшер недоволен персоной лучшего бомбардира МЮ

Коуч хотел бы, чтобы голы забивали нападающие

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Eurosport

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился со Sky Sports ожиданиями от начала нового сезона, а также прокомментировал атакующий потенциал своей команды:

«Важно, чтобы голы забивали все нападающие и игроки атаки. Атакующий полузащитник не должен быть единственным игроком, который забивает 15-20 мячей за сезон. Нет. Антони Марсьяль будет забивать больше мячей, чем в прошлом сезоне. Мэйсон Гринвуд продолжает прогрессировать, Эдинсон Кавани в прошлом сезоне поздно присоединился к нам, он должен теперь забить больше мячей. Также мы ждём голов от Джейдона Санчо. В общем, я думаю, что нагрузка будет лежать не только на Бруну. Конечно, Фернандеш — фантастический игрок. Он очень много забивает и раздаёт результативных передач. Маркус пропустит первые несколько месяцев сезона, что неприятно, но он вернётся свежим».

В минувшем сезоне португальский хавбек провел 58 матчей в футболке дьяволов, где забил 28 голов и отдал 17 результативных передач. Ближайшими преследователями Фернандеша стали Маркус Рэшфорд с 21 голом, и Эдинсон Кавани с 18 забитыми мячами.

Уже сегодня, 14 августа МЮ стартует в АПЛ. Маникунианцев ждет матч с «Лидсом», который начнется в 14:30. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция противостояния.