Сульшер – об 1:1 с «Эвертоном»: «Частично наше выступление было хорошим»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал для BT Sport потерю очков в игре седьмого тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1):
«Частично наше выступление было хорошим. Мы здорово начали, очень энергично, забили классный гол – перед перерывом можно было быть довольным.
Во втором тайме мы, подавая угловой, пропустили через пять секунд. Мы не были слишком открыты для контратак соперника, у нас было достаточно игроков за линией мяча. Но нам нужно было лучше вступать в отбор.
Нам нужно стать лучше и не позволять соперникам контратаковать – они так создают хорошие моменты. И после перерыва мы не преуспели в игре в атаке.
Сегодня мы не дали сопернику создать много моментов, но пропустили. Нам пришлось иметь дело с одной-двумя по-настоящему опасными атаками, и мы не справились в одном эпизоде.
В каждом матче АПЛ можно долго, успешно и систематически защищаться, но в то же время нужно правильно делать это и в одном конкретном моменте».
«Дьяволы» вели в счете по ходу встречи, но упустили победу. Даже выход на замену Криштиану Роналду не помог маникунианцам вырвать победу.
Впервые после возвращения португалец не вышел в стартовом составе команды.
Тренер «ирисок» Рафа Бенитес также прокомментировал ничью в этой встрече.
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