Сульшер – об 1:1 с «Эвертоном»: «Частично наше выступление было хорошим»

Оле-Гуннар Сульшер / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал для BT Sport потерю очков в игре седьмого тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1):

Во втором тайме мы, подавая угловой, пропустили через пять секунд. Мы не были слишком открыты для контратак соперника, у нас было достаточно игроков за линией мяча. Но нам нужно было лучше вступать в отбор.

Нам нужно стать лучше и не позволять соперникам контратаковать – они так создают хорошие моменты. И после перерыва мы не преуспели в игре в атаке.

Сегодня мы не дали сопернику создать много моментов, но пропустили. Нам пришлось иметь дело с одной-двумя по-настоящему опасными атаками, и мы не справились в одном эпизоде.

В каждом матче АПЛ можно долго, успешно и систематически защищаться, но в то же время нужно правильно делать это и в одном конкретном моменте».