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Сульшер – о дубле Роналду «Аталанте»: «Он просто неподражаем»

Тренер МЮ высказался о спасенной португальцем ничьей
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:49
Сульшер – о дубле Роналду «Аталанте»: «Он просто неподражаем»
Роналду и Сульшер / Фото - МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2). Также специалист прокомментировал дубль Криштиану Роналду. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Сегодня были настоящие качели. Обе команды успели себя проявить. Криштиану просто великолепен. Если ты хочешь, чтобы кому-то предоставился шанс для взятия ворот, то он должен предоставиться ему. Он просто неподражаем.

Никто не может подвергнуть сомнению характер этих игроков. Они не сдаются ни при каких обстоятельствах.

Нам пришлось внести несколько изменений. Первый гол стал результатом великолепных командных действий – мы здорово сыграли в пас. Это был первый момент в этой игре, когда мы сыграли так, как должны играть все время.

Варан повредил заднюю мышцу бедра, и мы не могли рисковать. Он придавал нашей игре спокойствия, но это футбол.

Ранее Роналду во второй раз стал игроком месяца в МЮ.

Сергей Стаднюк
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Аталанта

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