Сульшер – о дубле Роналду «Аталанте»: «Он просто неподражаем»

Роналду и Сульшер / Фото - МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2). Также специалист прокомментировал дубль Криштиану Роналду. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Никто не может подвергнуть сомнению характер этих игроков. Они не сдаются ни при каких обстоятельствах.

Нам пришлось внести несколько изменений. Первый гол стал результатом великолепных командных действий – мы здорово сыграли в пас. Это был первый момент в этой игре, когда мы сыграли так, как должны играть все время.

Варан повредил заднюю мышцу бедра, и мы не могли рисковать. Он придавал нашей игре спокойствия, но это футбол.