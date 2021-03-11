Сульшер – о Кавани: «Мы убедим его остаться, когда погода в Манчестере станет лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о возможном уходе форварда Эдинсона Кавани в конце сезона.

Мы понимали, что он не сможет играть в каждом матче. Он помогает команде своим менталитетом. Кавани примет решение, он знает, что мы довольны тем, что он дал клубу, даже если он, вероятно, сыграл меньше игр, чем хотел.

Эдинсон полностью сосредоточен на том, чтобы набрать форму. Он гордится тем, что играет за «Манчестер Юнайтед».

Решение пока не принято. Как мы уже говорили, он вносит большой вклад. Мы убедим его остаться, когда погода в Манчестере станет лучше».