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Сульшер – о Лукаку и Санчесе: «Они – топ-игроки, но мне нужна не такая команда»
Главный тренер МЮ высказался по поводу изменений в составе своей команды
17 мая 20:59
Оле-Гуннар Сульшер / фото - Getty Images
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался по поводу изменений в составе своей команды, которые произошли в последние годы, а также высказался об уходе из команды талантливых исполнителей. Цитирует Сульшера портал Sky Sports.
«У каждого тренера свои цели и приоритеты. Эти футболисты относятся к топ-игрокам, к большим профессионалам. Могу только пожелать им всего наилучшего, но я вместе с клубом решил, что хочу иметь другую команду.
Я не из тех тренеров, которые говорят об эволюции и сравнивают одну команду с другой. Доказательство в результатах. Это единственный способ убедить фанатов в том, что мы идем правильным путем».
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