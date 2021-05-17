Сульшер – о Лукаку и Санчесе: «Они – топ-игроки, но мне нужна не такая команда»

Главный тренер МЮ высказался по поводу изменений в составе своей команды

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Getty Images Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался по поводу изменений в составе своей команды, которые произошли в последние годы, а также высказался об уходе из команды талантливых исполнителей. Цитирует Сульшера портал Sky Sports. «У каждого тренера свои цели и приоритеты. Эти футболисты относятся к топ-игрокам, к большим профессионалам. Могу только пожелать им всего наилучшего, но я вместе с клубом решил, что хочу иметь другую команду. Я не из тех тренеров, которые говорят об эволюции и сравнивают одну команду с другой. Доказательство в результатах. Это единственный способ убедить фанатов в том, что мы идем правильным путем». Напомним, Кавани продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».