Сульшер – о Погба: «Не обращаю внимания на голевые передачи»

Француз отдал 7 ассиста за 4 матча

Поль Погба / фото - The Athletic

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер оценил игру хавбека Поля Погба в стартовых матчах АПЛ после игры с «Ньюкаслом» (3:1). Норвежца цитирует портал Goal.

«Поль вернулся в отличной форме. Он упорно работал всё лето. Сейчас он очень хорошо готов физически. Но что включают в список его голевых передач? Пас Бруну Фернандешу, когда тот посылает мяч в верхний угол? Или прекрасный пас Мэйсону Гринвуду? Поль всегда выполняет великолепные передачи, но лучшие его пасы в этом сезоне не становятся голевыми. Я не обращаю внимания на голевые передачи, за этим больше следят в социальных сетях. Но Поль сыграл отлично, это точно».

В первом туре хавбек сотворил невообразимое, отдав 4 голевых передачи в одном матче. В общей сложности, после 4 туров у француза в активе 7 ассистов.

В СМИ появилась информация, что возвращение Криштиану Роналду в Манчестер сильно повлияло на Погба и он задумался о продлении контракта.