Сульшер – о разгроме «Лидса»: «Просто фантастический день»

Оле-Гуннар Сульшер / фото - VNExplorer

Главный тренер «Манчестер Юнайтд» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги первого матча сезона АПЛ, в котором его подопечные разгромили «Лидс» со счетом 5:1. Цитирует специалиста портал BBC Sport.

Я очень доволен текущим составом. Мы ждали, пока Варан разберется со всеми проблемами, и посмотрите на Санчо. Дальше он будет становиться все лучше и лучше. Еще несколько игроков вернутся, так что ситуация просто отличная.

Конечно, когда Бруно забивает три, а Погба делает четыре голевых, все заголовки будут о них двоих. Но для меня важна вся команда целиком, ведь эти двое могут создавать моменты благодаря тем, кто играет рядом с ними.

Гринвуд великолепно развивается. По сравнению с собой два года назад – он стал мужчиной».