Де Хеа рассказал, о чем думал перед отраженным пенальти с «Вест Хэмом»
Сульшер: «Отличный ответ от Лингарда»
На неделе в матче Лиги чемпионов полузащитник привез гол в ворота МЮ
19 сентября 19:41
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в матче пятого тура АПЛ. Слова Сульшера приводит Sky Sports:
«Бруно и Криштиану должны работать вместе. Они оба потрясающие игроки. Что касается голов Криштиану, то он присоединился к команде в своем стиле».
Отдельно Сульшер высказался и Джесси Лингарде, который забил победный мяч. При этом ранее на неделе в матче Лиги чемпионов полузащитник привез гол в свои ворота, из-за которого МЮ проиграл «Янг Бойз»:
«Лингард? Я очень рад за него. Во вторник у него выдался тяжелый матч, однако он позитивный парень. Очень рад за него. Хороший ответ от Джесси, отлично завершил».
Напомним, на последней минуте матча с «Вест Хэмом» Давид Де Хеа отразил пенальти.
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