Сульшер – о разгроме «Лидса»: «Просто фантастический день»
Сульшер: «Погба – один из тех игроков, которые из ничего могут создать что-то»
Наставник МЮ – о рекорде полузащитника
20:59
Оле-Гуннар Сульшер / фото - Goal
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметился уникальным рекордом в первом матче сезона АПЛ против «Лидса» (5:1). Наставник «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, в послематчевом комментарии порталу BT Sport, похвалил Погба за результативный матч, а также объяснил, что помогло полузащитнику сделать подобное.
«У меня всегда были отличные отношения с Полом. Сегодня команда дала ему на поле ту свободу, которую он хотел и мы видим, что с этого вышло. Он делал что хотел и как хотел.
Все лучшие игроки хотели бы почувствовать уверенность команды в них и всех их действиях. Сегодня мы дали это Полю. Он один из тех игроков, которые могут создать что-то из ничего. Он казался таким сильным, и я был впечатлен его физической формой. . Это очень хороший знак».
Напомним, Сульшер также отметил работу команды в этом матче.
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