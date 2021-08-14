Сульшер: «Погба – один из тех игроков, которые из ничего могут создать что-то»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 20
Завтра 10
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал 2:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье 2:1 Окончен
17:30 Полесье - Агробизнес 1:0 Окончен
18:30 Волынь - Ужгород 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 2) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 2-й тайм
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 2-й тайм
23:00 Алавес - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг -:- Запланирован
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован

Сульшер: «Погба – один из тех игроков, которые из ничего могут создать что-то»

Наставник МЮ – о рекорде полузащитника
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:59
Сульшер: «Погба – один из тех игроков, которые из ничего могут создать что-то»
Оле-Гуннар Сульшер / фото - Goal

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметился уникальным рекордом в первом матче сезона АПЛ против «Лидса» (5:1). Наставник «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, в послематчевом комментарии порталу BT Sport, похвалил Погба за результативный матч, а также объяснил, что помогло полузащитнику сделать подобное.

«У меня всегда были отличные отношения с Полом. Сегодня команда дала ему на поле ту свободу, которую он хотел и мы видим, что с этого вышло. Он делал что хотел и как хотел.

Все лучшие игроки хотели бы почувствовать уверенность команды в них и всех их действиях. Сегодня мы дали это Полю. Он один из тех игроков, которые могут создать что-то из ничего. Он казался таким сильным, и я был впечатлен его физической формой. . Это очень хороший знак».

Напомним, Сульшер также отметил работу команды в этом матче.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Поль Погба

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сульшер – о разгроме «Лидса»: «Просто фантастический день»
Сульшер – о разгроме «Лидса»: «Просто фантастический день»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:40
Погба установил уникальный рекорд в первом матче сезона АПЛ
Погба установил уникальный рекорд в первом матче сезона АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:43
Фернандеш сделал хет-трик в матче с «Лидсом»
Фернандеш сделал хет-трик в матче с «Лидсом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:27
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» разнес «Лидс». Как это было
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» разнес «Лидс». Как это было
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:21
Бруну Фернандеш – автор первого гола нового сезона АПЛ
Бруну Фернандеш – автор первого гола нового сезона АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:10
Официально. Варан – игрок «Манчестер Юнайтед»
Официально. Варан – игрок «Манчестер Юнайтед»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:51

Новости: Футбол

«Заря» дома поделила очки с «Минаем»
«Заря» дома поделила очки с «Минаем»
Украинская Премьер-лига
21:53
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал Сосьедад». Онлайн трансляция
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал Сосьедад». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
21:45
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
21:41
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в своем стартовом матче сезона
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в своем стартовом матче сезона
Премьер-Лига (Англия)
21:36
«Десна» в большинстве справилась с «Днепром» и вышла на первое место в УПЛ
«Десна» в большинстве справилась с «Днепром» и вышла на первое место в УПЛ
Украинская Премьер-лига
21:21
Битва чемпионов. «Интер» разбил «Динамо». Как это было
Битва чемпионов. «Интер» разбил «Динамо». Как это было
Украинская Премьер-лига
21:14
Яремчук забил гол и сделал ассист в матче с «Арокой»
Яремчук забил гол и сделал ассист в матче с «Арокой»
Украинские легионеры
21:10
Сульшер: «Погба – один из тех игроков, которые из ничего могут создать что-то»
Сульшер: «Погба – один из тех игроков, которые из ничего могут создать что-то»
Премьер-Лига (Англия)
20:59
Тухель – о 3:0 с «Кристал Пэлас»: «Сегодня «Челси» был хорош от начала и до конца»
Тухель – о 3:0 с «Кристал Пэлас»: «Сегодня «Челси» был хорош от начала и до конца»
Премьер-Лига (Англия)
20:27
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
9
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
27
Все новости