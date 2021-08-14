Сульшер: «Погба – один из тех игроков, которые из ничего могут создать что-то»

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Goal

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметился уникальным рекордом в первом матче сезона АПЛ против «Лидса» (5:1). Наставник «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, в послематчевом комментарии порталу BT Sport, похвалил Погба за результативный матч, а также объяснил, что помогло полузащитнику сделать подобное.

Все лучшие игроки хотели бы почувствовать уверенность команды в них и всех их действиях. Сегодня мы дали это Полю. Он один из тех игроков, которые могут создать что-то из ничего. Он казался таким сильным, и я был впечатлен его физической формой. . Это очень хороший знак».