Сульшер получит большие деньги после увольнения из МЮ

Боссы манкунианцев приняли решение сменить главного тренера

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер получит солидную сумму компенсации за увольнение из клуба, сообщает The Times.

По информации источника, тренеру выплатят около 7,5 миллионов фунтов. Контракт Сульшера с МЮ действовал до 2024-го года.

МЮ уволил Сульшера несколько часов назад и трогательно попрощался с наставником.

Ранее сообщалось, что временно место главного тренера займет один из экс-игроков команды.