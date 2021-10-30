Сульшер: «Мне приходилось терпеть трудные времена. Буду бороться до последнего»
Сульшер: «Последние недели в МЮ не перечеркнут мои 18 лет в этом клубе»
Манкунианцы опустились на 7-е место в таблице АПЛ
30 октября 12:35
Уле Гуннар Сульшер / Фото: Eurosport
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о последнем неудачном периоде команды. Его слова приводит ВВС.
«Эти несколько недель не перечеркнут мои 18 лет в «МЮ», они не станут определяющими.
Я не позволю, чтобы меня оценивали по этому периоду».
В турнирной таблице АПЛ МЮ занимает 7-е место.
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