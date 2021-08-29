Сульшер раскрыл дату возможного дебюта Роналду

Португалец вернулся в клуб, где стал звездой

Криштиану Роналду / фото - UEFA

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал для BBC победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) и рассказал, сможет ли Криштиану Роналду дебютировать в следующем матче «дьяволов» с «Ньюкаслом» 11 сентября:

«Надеюсь, что сможет. Мы работаем, чтобы это организовать. Роналду – особенный парень, сейчас он уже мужчина. Он был мальчиком, когда я играл с ним. Конечно, мы хотим, чтобы к этой игре все получилось организовать. Конечно, футболисты воодушевлены, кто-то играл с Роналду в сборной. Вы видели болельщиков – они в восторге. Вот что делает Роналду. Это особенный игрок».

Англичане заплатили «Ювентусу» за португальского форварда 35 миллионов евро.

Роналду стал известен всему миру именно в составе МЮ в свой первый период в клубе – с 2003 по 2009, пока не перешел в «Реал» за рекордные на тот момент 94 миллиона евро. Именно в составе «дьяволов» Роналду выиграл свою первую Лигу чемпионов и свой первый Золотой мяч.

Другой звездный новичок команды Рафаэль Варан уже успел дебютировать в последнем матче и даже отдал голевую передачу.

Напомним, «Ювентус» в первом матче без Роналду «отлетел» от новичка Серии А.