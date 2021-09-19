Варан: «Вернуть «Манчестер Юнайтед» обратно на вершину – большой вызов»
Сульшер рассказал, чего он ждет от Санчо в МЮ
«Дьяволы» долго пытались подписать британца
08:44
Джейдон Санчо / фото - MUFC
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился с известным инсайдером Фабрицио Романо своими ожиданиями от игры новичка команды Джейдона Санчо:
«Джейдон станет сильнее, я уверен. Мы подписали его, потому что видели в нем топ-футболиста атакующей линии на 10-15 лет, и я всё ещё считаю так.
Санчо — молодой парень, ему всего 21 год. Он ещё покажет прогресс».
Вингер пополнил состав «дьяволов» этим летом. Маникунианцы заплатили «Боруссии» за англичанина 85 миллионов евро.
Британец уже провел несколько матчей в составе МЮ, но пока что не отметился результативными действиями.
Напомним, ранее директор «Юнайтед» выразил полную поддержку Сульшеру.
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